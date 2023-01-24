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В Беларуси производят "зубы дракона" для обороны россиян на шести предприятиях, - СМИ

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Беларусь, Вторник 24 января 2023 12:18
В Беларуси производят "зубы дракона" для обороны россиян на шести предприятиях, - СМИ Фото: в Беларуси производят "зубы дракона" для обороны россиян на шести предприятиях (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

Противотанковые бетонные пирамиды "зубы дракона" производят минимум шесть предприятий Беларуси, и поставляют в Россию для создания линии обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "МотолькоПомоги".

Ранее сообщалось, что в Гомеле уже более месяца производятся "зубы дракона" для россиян.

При этом по информации проекта, несколько месяцев назад сразу на ряд беларусских предприятий поступили заказы на изготовление таких укреплений. Речь шла об изготовлении 20 -30 тысяч штук, и это только на заводах Гомельской области.

"Данные различных источников свидетельствуют, что противотанковые укрепления могут изготавливаться как минимум на 6-и предприятиях Беларуси", - сообщают расследователи.

Речь идет о таких предприятиях:

  • ОАО "Гомельжелезобетон";
  • ООО "ГомельГрааль";
  • ОАО "Чаусский завод ЖБИ";
  • СЖБ №3 г. Витебска ОАО "Кричевцементношифер";
  • ООО "Лотос";
  • Хойникский завод ЖБИ Филиал ОАО "Мозырский домостроительный комбинат".

В Беларуси производят &quot;зубы дракона&quot; для обороны россиян на шести предприятиях, - СМИ

Сообщается, что в Россию "зубі дракона" попадают как минимум через два пограничных перехода:

  • Смольки (Беларусь) - Беляни (РФ);
  • Селище (Беларусь) - Камень (РФ).

В Беларуси производят &quot;зубы дракона&quot; для обороны россиян на шести предприятиях, - СМИ

Отметим, что "зубы дракона" имеют форму тетраэдра, их производятся из бетона марки М400 или М550 (класса В40). Это специальный бетон, который имеет высокие технические характеристики по прочности и долговечности.

Бетонные пирамиды имеют таких характеристики:

  • Высота - 1,3 метра (1306 мм);
  • Длина ребра - 1,6 метра (1600 мм);
  • Вес - 1200 кг.

В Беларуси производят &quot;зубы дракона&quot; для обороны россиян на шести предприятиях, - СМИ

Как сообщалось ранее, россияне укрепляют свои позиции "зубами дракона" в районах оккупации на юге и востоке Украины.

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