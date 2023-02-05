У Білорусі від прикордоння з Україною відвели 12 російських вертольотів, - "Гаюн"

Повідомляється, що в період 09:00-10:30 12 російських гелікоптерів, серед яких Мі-8 та Мі-24, перебазувалися з аеродрому "Лунинець" на аеродром "Мачулищі".

Додамо, що 19 січня група з 11 вертольотів ВКС РФ з "Мачулищи" була перекинута в "Лунинець". Тепер вони всі повернулися назад, тобто були відведені значно далі від кордону з Україною.

Нагадаємо, у Білорусі знову продовжили спільні з Росією військові навчання.

Крім того, у Повітряних силах зазначали, що загроза ракетних ударів з Білорусі завжди зберігається, тому потрібно бути готовим до атак ворога.

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