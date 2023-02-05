В Беларуси от приграничья с Украиной отвели 12 российских вертолетов, - "Гаюн"

Сообщается, что в период 09:00-10:30 12 российских вертолетов, среди которых Ми-8 и Ми-24, перебазировались с аэродрома "Лунинец" на аэродром "Мачулищи".

Добавим, что 19 января группа из 11-и вертолетов ВКС РФ из "Мачулищи" была переброшена в "Лунинец". Теперь же они все вернулись назад, то есть были отведены значительно дальше от границы c Украиной.

Напомним, в Беларуси снова продолжили совместные с Россией военные учения.

Кроме того, в Воздушных силах отмечали, что угроза ракетных ударов из Беларуси всегда сохраняется, поэтому нужно быть готовым к атакам врага.

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