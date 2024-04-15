В Беларуси "вагнеровцы" готовят спецназовцев для ДРГ на войну в Украине

В Беларуси завершилась восьмая подготовка спецназовцев под руководством наемников ЧВК "Вагнер". Главной их задачей будет работа на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"По информации белорусского подполья здесь (в Беларуси - ред.) прошел боевое согласование отряд спецназначения "Гранит". Обучение проводили все те же инструкторы из ЧВК "Вагнер", которые нашли убежище именно на территории страны союзника России", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦНС, главной задачей вновь отрядов будет диверсионная работа на территории Украины.

"Вагнеровцы проводят занятия по инженерной и огнестрельной подготовке, тактической медицине. Основным вооружением для таких отрядов являются ручные противотанковые гранатометы, автоматические гранатометы и пулеметы Калашникова", - сообщают в Центре нацсопротивления.