У Білорусі триває накопичення військ. Наєв розповів, чи є загрози наступу

"На сьогодні ситуація у Північній операційній зоні є контрольованою. Але на території Білорусі триває накопичення союзного угрупування військ", - сказав командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

При цьому українські військові постійно відслідковують ситуацію та готують сили до адекватного реагування.

Наєв підкреслив, що наразі загрози з боку Білорусі ще немає. До того ж, робота, яку проводять українські бійці, має підвищити стійкість нашої оборони та адекватність нашого реагування на зростання цієї загрози.

За його словами, у випадку зростання воєнної загрози, в залежності від її кількісного і якісного складу, передбачена допомога додаткових сил і засобів, якими посилить Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, у ГУР повідомляли, що у Білорусі очікується активізація бойової підготовки через початок нового навчального року в армії країни.

Раніше у розвідці заявляли, що готовності окупантів до повторного наступу з боку Білорусі поки не спостерігається. Але якщо противник почне розгортати систему управління угрупуванням воєнного часу, це стане своєрідним "маркером" вторгнення.

До того ж, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь зазначав, що у росіян немає достатньої кількості особового складу та військової техніки для формування угруповання для наступу на Україну з боку Білорусі.

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