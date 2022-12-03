UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Білорусі триває накопичення військ. Наєв розповів, чи є загрози наступу

Фото: командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Білорусі триває накопичення союзного угрупування військ, проте наразі загрози повторного наступу немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Об'єднаних сил ЗСУ.

"На сьогодні ситуація у Північній операційній зоні є контрольованою. Але на території Білорусі триває накопичення союзного угрупування військ", - сказав командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

При цьому українські військові постійно відслідковують ситуацію та готують сили до адекватного реагування.

Наєв підкреслив, що наразі загрози з боку Білорусі ще немає. До того ж, робота, яку проводять українські бійці, має підвищити стійкість нашої оборони та адекватність нашого реагування на зростання цієї загрози.

За його словами, у випадку зростання воєнної загрози, в залежності від її кількісного і якісного складу, передбачена допомога додаткових сил і засобів, якими посилить Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, у ГУР повідомляли, що у Білорусі очікується активізація бойової підготовки через початок нового навчального року в армії країни.

Раніше у розвідці заявляли, що готовності окупантів до повторного наступу з боку Білорусі поки не спостерігається. Але якщо противник почне розгортати систему управління угрупуванням воєнного часу, це стане своєрідним "маркером" вторгнення.

До того ж, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь зазначав, що у росіян немає достатньої кількості особового складу та військової техніки для формування угруповання для наступу на Україну з боку Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьСергій НаєвВСУ