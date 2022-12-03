В Беларуси продолжается накопление войск. Наев рассказал, есть ли угрозы наступления

"На сегодняшний день ситуация в Северной операционной зоне является контролируемой. Но на территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск", - сказал командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.

При этом украинские военные постоянно отслеживают ситуацию и готовят силы для адекватного реагирования.

Наев подчеркнул, что в настоящее время угрозы со стороны Беларуси пока нет. К тому же работа, которая проводится украинскими бойцами, должна повысить устойчивость нашей обороны и адекватность нашего реагирования на рост этой угрозы.

По его словам, в случае роста военной угрозы в зависимости от ее количественного и качественного состава предусмотрена помощь дополнительных сил и средств, которыми усилит Генштаб ВСУ.

Напомним, в ГУР сообщали, что в Беларуси ожидается активизация боевой подготовки из-за начала нового учебного года в армии страны.

Ранее в разведке заявляли, что готовности оккупантов к повторному наступлению со стороны Беларуси пока не наблюдается. Но если противник начнет разворачивать систему управления группировкой военного времени, это станет своеобразным "маркером" вторжения.

К тому же директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь отмечал, что у россиян нет достаточного количества личного состава и военной техники для формирования группировки для наступления на Украину со стороны Беларуси.

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