ua ru
Чт, 01 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Білорусі очікується активізація військових: у ГУР дали пояснення

Новость на русском →
Київ, Четвер 01 грудня 2022 21:06
У Білорусі очікується активізація військових: у ГУР дали пояснення Фото: у ГУР заявили, що в Білорусі очікується активізація військових (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Білорусі очікується активізація бойової підготовки у зв'язку із початком в армії країни нового навчального року.

Про це заявив представник Головного управління розвідки МО України Вадим Скибіцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram відомства.

"У Білорусі очікуємо активізацію бойової підготовки, тому що з 1 грудня у ЗС цієї країни починається новий навчальний рік. Війська виходитимуть на полігони, відпрацьовуватимуть різні питання бойового узгодження, перевірки пологів та військ. Тож очікуємо на білоруській території активних заходів, насамперед всього з оперативної та бойової підготовки", - зазначив Скибицький.

Він також підкреслив, що на території Білорусі не фіксується створення потужного наступального угруповання, подібного до того, яке було розгорнуто в січні-лютому.

"На перспективу зберігається загроза застосування угруповання союзної держави Білорусія-Росія. Однак для цього недостатньо озброєння. Наразі Росія активно знімає озброєння та військову техніку зі зберігання зі складів, з арсеналів, з центрів забезпечення мобілізаційного розгортання для того, щоб заповнити втрати та укомплектувати створені по мобілізації з'єднання та частини", - додав він.

Раніше в ГУР заявили, що готовності росіян до повторного наступу з боку Білорусі поки не спостерігається. Але якщо ворог почне, зокрема, розгортати систему управління угрупуванням воєнного часу, це стане своєрідним "маркером" вторгнення.

Крім того, як розповів РБК-Україна директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь у росіян поки що немає достатньої кількості особового складу та військової техніки для формування угруповання для наступу на Україну з боку Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Главное управление разведки Білорусь Вторгнення Росії до України
NEWS
Операція на Кінбурнській косі та зіткнення під Бахмутом: карти боїв
Операція на Кінбурнській косі та зіткнення під Бахмутом: карти боїв
DAILY
Пункти розлому. Чому команда Зеленського свариться з Кличком та іншими мерами
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Пункти розлому. Чому команда Зеленського свариться з Кличком та іншими мерами