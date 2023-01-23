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В Білорусі сталась пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів

Фото: в Білорусі сталась пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Білорусі у місті Мозир вночі загорівся один з найбільших нафтопереробних заводів. Причина пожежі й завдані збитки наразі встановлюються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на білоруське видання "Белта".

Інформація про пожежу надійшла о 2:32 за київським часом.

Рятувальникам повідомили про вихід водневмісного газу і дизельної фракції з подальшим факельним горінням на одній із секцій установки гідрокрекінгу важких нафтових залишків.

Зазначається, що наразі установка не введена в експлуатацію й перебуває на стадії пусконалагоджувальних робіт.

Пожежу було ліквідовано, постраждалих немає.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Білорусі наприкінці минулого року сталась пожежа на заводі "Нафтан". Спалахнув резервуар з нафтопродуктами.

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Білорусь