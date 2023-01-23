В Беларуси произошел пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов

В Беларуси в городе Мозырь ночью загорелся один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на белорусское издание "Белта".
Информация о пожаре поступила в 2:32 по киевскому времени.
Спасателям сообщили о выходе водосодержащего газа и дизельной фракции с последующим факельным горением на одной из секций установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков.
Отмечается, что установка не введена в эксплуатацию и находится на стадии пусконаладочных работ.
Пожар был ликвидирован, пострадавших нет.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Беларуси в конце прошлого года произошел пожар на заводе "Нафтан". Вспыхнул резервуар с нефтепродуктами.
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