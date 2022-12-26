В Білорусі спостерігаються ознаки підготовки до потенційного наступу, - Грабський

"Але ознаки які свідчать про підготовку потенційної наступальної операції відслідковуються ще з квітня", - розповів він.

Грабський перерахував ці ознаки:

циклічне проведення навчань, досить детальне вивчення мобілізаційних ресурсів з припискою до військової частини; перевірка готовності техніки, готовності районів зосередження, періодична ротація сил та засобів. "Ми постійно говорили, що противник утримує на кордоні з Україною 6-8 батальйонних тактичних груп і один підрозділ сил спеціальних операцій. Вони ротуються і в Білорусі готується особовий склад для дій саме в цих районах", - нагадує експерт.

підготовка аеродромної мережі, яка фактично передана в руки росіян;

підготовка шляхів сполучень і районів розвантаження військ;

перекидання додаткових сил і засобів протиповітряної оборони. "Протиповітряна оборона в такому випадку не розглядається як саме оборона, а як засіб прикриття повітряних ударних угруповань противника. Не так давно білоруській армії передали комплекси "Іскандер" і С-400. Плюс, протягом останніх двох місяці здійснюється постійна передислокація в дозованому вигляді російських підрозділів. За місяць-півтора кількість російських підрозділів зросла на 2,5 тисячі", - додав Грабський.

Коментуючи відсутність намірів у Лукашенка вв’язуватись в активні бойові дії в Україні, він сказав наступне: "Лукашенко не має суб'єктності в Білорусі. Він має де-юре суб'єктність. Де-факто у разі потреби він може бути замінений на більш зручну фігуру моментально. Питання буде вирішено в той спосіб, який вигідний Москві. На сьогодні його ще тримаються, тому що він виконує функції репресивного стабілізатора ситуації в Білорусі. Усі розуміють, що зараз заміна Лукашенка викличе певний дисбаланс у самій Білорусі. У будь-якому разі буде період певної нестабільності, хоча я слабо вірю в те, що це виллється в обмірковані дії якоїсь опозиції, і ніхто не гарантує, в що це може перерости".

По-друге, за словами експерта, росіяни порахували, що на сьогодні Білорусь достатньо виконує свої функції і нехай "цей козир поки що полежить у кишені". Адже вони можуть ще розраховувати на додаткове формування 65-тисячного корпусу білоруських сил, які можуть бути задіяні в сухопутній агресії проти України.

"Для Лукашенка і його господаря в Кремлі втрати серед білоруських бійців будуть критичними, якщо вони зараз почнуть якісь активні наступальні сухопутні дії. Адже ідея наступу на Україну в білоруському суспільстві не дуже підтримується. Як наслідок, по країні можуть розпочатися масові протестні акції, які треба буде давити і відволікати ще на них додаткові сили та засоби", - впевнений Грабський.

Натомість поки, як говорить експерт, наразі Білорусь справляється з відведеними їй завданнями. Там продовжується розгортання повітряного ударного угруповання. Є зародки створення сухопутних ударних угруповань, зокрема об'єднаного угруповання військ Союзної держави.

"Ми змушені на це реагувати і ми тримаємо на півночі сили та засоби, які були б нам дуже доречні на інших напрямках. Тобто завдання з обмеження маневру та відволікання українських Сил оборони білоруси виконують. Тому на сьогодні не виникає гострої потреби, щоби білоруські сухопутні підрозділи вв'язувалися в бойові дії на території Україні, їхній час ще не настав. Але це не означає, що там щось вирішує Лукашенко. Такого рішення просто поки немає", - констатував він.