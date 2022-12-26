В Беларуси наблюдаются признаки подготовки к потенциальному наступлению, - Грабский

В Беларуси Россия действительно готовит почву для нового наступления в Украину. Сейчас эта активность необходима для отвлечения украинских сил, при этом для активного участия в боевых действиях время белорусов не наступило – такое решение в Кремле еще не принято, потому что Лукашенко уже ничего не решает.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал военный эксперт, полковник Сергей Грабский.
"Но признаки, свидетельствующие о подготовке потенциальной наступательной операции, отслеживаются еще с апреля", - рассказал он.
Грабский перечислил эти признаки:
Комментируя отсутствие намерений у Лукашенко ввязываться в активные боевые действия в Украине, он сказал следующее: "У Лукашенко нет субъектности в Беларуси. Он имеет де-юре субъектность. Де-факто в случае необходимости он может быть заменен на более удобную фигуру моментально. Вопрос будет решен так, как выгодно Москве. На сегодняшний день его еще держатся, потому что он выполняет функции репрессивного стабилизатора ситуации в Беларуси. Все понимают, что сейчас замена Лукашенко вызовет определенный дисбаланс в самой Беларуси. В любом случае будет период определенной нестабильности, хотя я слабо верю в то, что это выльется в обдуманные действия какой-либо оппозиции, и никто не гарантирует, во что это может перерасти".
Во-вторых, по словам эксперта, россияне посчитали, что на сегодняшний день Беларусь достаточно выполняет свои функции и пусть "этот козырь пока что полежит в кармане". Они ведь могут еще рассчитывать на дополнительное формирование 65-тысячного корпуса белорусских сил, которые могут быть задействованы в сухопутной агрессии против Украины.
"Для Лукашенко и его хозяина в Кремле потери среди белорусских бойцов будут критическими, если они начнут какие-то активные наступательные сухопутные действия. Ведь идея наступления на Украину в белорусском обществе не очень поддерживается. Как следствие, по стране могут начаться массовые протестные акции, которые нужно будет давить и отвлекать еще на них дополнительные силы и средства", - уверен Грабский.
В то же время пока, как говорит эксперт, сейчас Беларусь справляется с отведенными ей задачами. Там продолжается развертывание воздушной ударной группировки. Есть зачатки создания сухопутных ударных группировок, в частности, объединенной группировки войск Союзного государства.
"Мы вынуждены на это реагировать и мы держим на севере силы и средства, которые были бы нам очень уместны на других направлениях. То есть задачи по ограничению маневра и отвлечения украинских Сил обороны белорусы выполняют. Поэтому на сегодняшний день не возникает острой необходимости, чтобы белорусские сухопутные подразделения ввязывались в боевые действия на территории Украины, их время еще не наступило. Но это не значит, что там что-то решает Лукашенко. Такого решения просто пока нет", - констатировал он.
Как сообщалось, учения российской армии и ВС Беларуси продлено еще на несколько дней, как минимум до 26 декабря согласно графику проведения учений на белорусских полигонах.
Напомним, начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что на сегодняшний день вероятность повторного наступления с территории Беларуси остается низкой.
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