UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У Білорусі розпочались військові навчання із залученням ядерної зброї

Ілюстративне фото: у Білорусі стартували навчання ОДКБ
Автор: Марина Балабан

У Білорусі 31 серпня розпочалися навчання організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), де планують відпрацювати застосування ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

У маневрах беруть участь понад 2000 військових із Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії і Таджикистану.

Буде залучено 450 одиниць озброєння і техніки, включаючи дев’ять літаків і вертольотів, а також понад 70 безпілотників різного типу.

У міністерстві оброни Білорусі повідомили, що тренування розпочалися в рамках трьох програм: "Взаємодія-2025", "Пошук-2025" та "Ешелон-2025". 

Навчання перенесли вглиб території країни, як стверджують у Мінську, за особистим розпорядженням Олександра Лукашенка.

"Ми свідомо відсунули навчання від західних і південних кордонів, щоб нас не звинувачували у різноманітних інсинуаціях і можливих провокаціях", – зауважив перший заступник міністра оборони Білорусі генерал-майор Павло Муравейко.

За словами Муравейка, у рамках маневрів буде відпрацьоване планування застосування ядерної зброї без проведення безпосередньо ядерних випробувань.

"Не можна застосовувати те, що, скажімо так, несе загрозу всьому світу, загальній безпеці. А як це планувати - будемо вчитися", - сказав він.

Навчання ОДКБ завершаться 6 вересня. 

Раніше керівник ГУР МО Кирило Буданов попереджав, що з перших днів російсько-білоруських навчань "Захід-2025" буде йти сильне інформаційне нагнітання. Більшість вкидів будуть з боку РФ.

Маневри заплановані на білоруській території та частково в Росії на період з 12 по 16 вересня.

За офіційною версією, метою навчань є перевірка спроможностей обох країн щодо "гарантування безпеки" та "відбиття можливої агресії".

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив, що під прикриттям цих навчань може відбуватися приховане формування наступальних угруповань військ.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьЯдерна зброя