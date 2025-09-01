RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Беларуси начались военные учения с привлечением ядерного оружия

Иллюстративное фото: в Беларуси стартовали учения ОДКБ
Автор: Марина Балабан

В Беларуси 31 августа начались учения организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где планируют отработать применение ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

В маневрах принимают участие более 2000 военных из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Будет задействовано 450 единиц вооружения и техники, включая девять самолетов и вертолетов, а также более 70 беспилотников различного типа.

В министерстве обороны Беларуси сообщили, что тренировки начались в рамках трех программ: "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025".

Учения перенесли вглубь территории страны, как утверждают в Минске, по личному распоряжению Александра Лукашенко.

"Мы сознательно отодвинули учения от западных и южных границ, чтобы нас не обвиняли в различных инсинуациях и возможных провокациях", - отметил первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Павел Муравейко.

По словам Муравейко, в рамках маневров будет отработано планирование применения ядерного оружия без проведения непосредственно ядерных испытаний.

"Нельзя применять то, что, скажем так, несет угрозу всему миру, общей безопасности. А как это планировать - будем учиться", - сказал он.

Учения ОДКБ завершатся 6 сентября.

 

Ранее руководитель ГУР МО Кирилл Буданов предупреждал, что с первых дней российско-белорусских учений "Запад-2025" будет идти сильное информационное нагнетание. Большинство вбросов будут со стороны РФ.

Маневры запланированы на белорусской территории и частично в России на период с 12 по 16 сентября.

По официальной версии, целью учений является проверка возможностей обеих стран по "обеспечению безопасности" и "отражению возможной агрессии".

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил, что под прикрытием этих учений может происходить скрытое формирование наступательных группировок войск.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьЯдерное оружие