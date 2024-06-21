В Білорусі розпочалася "раптова перевірка" бойової готовності військ на кордоні з Україною

У Білорусі сьогодні, 21 червня, почалася раптова перевірка готовності з'єднань та частин Збройних сил до виконання завдань за призначенням, яка проходитиме у Гомельській та Брестській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Республіки Білорусь.

"Перевірка проходитиме на полігонах та ділянках місцевості в Брестській та Гомельській областях . У цей період можливий рух бойової техніки дорогами загального користування", - повідомляють у Міноборони Білорусі.

"На першому етапі перевірки будуть відпрацьовані питання оперативного заняття визначених районів, їх інженерної підготовки, організації охорони та оборони, а також заступлення на бойове чергування", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до перевірки залучені воєнні частини та підрозділи оперативних командувань, сил спеціальних операцій, ракетних військ та артилерії, ВПС та військ ППО.

Білорусь допомагає Росії у війні

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Білорусь допомагає країні-агресору. Зокрема на території Білорусі безперервно проводять так звані "навчання" з Росією, які тривають з 29 квітня 2022 року.

На тлі цього українські прикордонники продовжують посилювати охорону на кордоні.

Також нещодавно Лукашенко сказав, що Білорусь "не хоче воювати", проте готується до цього. За його словами, критика з боку "недружніх країн" означає те, що Білорусь нібито "робить все правильно". Крім того, білоруський автократ підкреслив, що його країна нікому і нічим не загрожує.

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