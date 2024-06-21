В Беларуси началась "внезапная проверка" боевой готовности войск на границе с Украиной

В Беларуси сегодня, 21 июня, началась внезапная проверка готовности соединений и частей Вооруженных сил к выполнению задач по назначению, которая будет проходить в Гомельской и Брестской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Беларусь.

Отмечается, что в проверку привлечены военные части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.

"На первом этапе проверки будут отработаны вопросы оперативного занятия определенных районов, их инженерной подготовки, организации охраны и обороны, а также заступления на боевое дежурство", - говорится в сообщении.

В дальнейшем военные части и подразделения будут выполнять учебно-боевые задания.

"Проверка будет проходить на полигонах и участках местности в Брестской и Гомельской областях . В этот период возможно движение боевой техники по дорогам общего пользования", - сообщают в Минобороны Беларуси.