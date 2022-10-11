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У Білорусі розпочалася перевірка збройних сил

Фото: у Білорусі розпочалася перевірка збройних сил (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У вівторок, 11 вересня, Рада безпеки Білорусі розпочала перевірку збройних сил країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі.

"З 11 жовтня Держсекретаріат Ради безпеки Республіки Білорусь відповідно до доручення президента проводить перевірку Збройних сил Білорусі. Вона має комплексний характер і охоплює найважливіші питання перевірки готовності до виконання завдань із призначення", - йдеться у повідомленні.

Там зазначають, що під час перевірки військові частини та підрозділи відпрацюють питання приведення до бойової готовності, здійснення маршу, розгортання у призначених районах із виконанням навчально-бойових завдань.

Нагадаємо, раніше стало відомо, щоРосія та Білорусь готують спільне розгортання військ. Про це домовилися Лукашенко та президент РФ Володимир Путін.

Пізніше у секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що Україна відстежує всі процеси, що відбуваються у Білорусі, на тлі загрози повторного вторгнення на нашу територію з півночі.

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