Данілов про загрозу наступу з Білорусі: Україна відстежує всі процеси

Україна відстежує всі процеси, що відбуваються у Білорусі, на тлі загрози повторного вторгнення на нашу територію з півночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю " Українській правді ".

"Що стосується Лукашенка (лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка - ред.) та його заяв, ви знаєте, що він заручник ситуації. Ми відстежуємо ті процеси, які є на території Білорусі, розуміємо, що там відбувається", - заявив Данілов, коментуючи погрози настання з Білорусі.

Він наголосив, що прикордонники, тероборона та весь сектор безпеки та оборони, що знаходиться у прикордонних областях, готовий до будь-якого розвитку подій.

"Я можу сказати - охочих боротися з нами справжніх білорусів майже немає. Те, що стосується вищого політичного керівництва - якщо Лукашенко прийме рішення участі безпосередньо з військовими в цій війні, повірте, це буде останнє рішення, яке він має прийняти у своєму житті як людина, яка і так на сьогоднішній день не вважається президентом країни майже для всіх цивілізованих країн", - зазначив Данілов.

За його словами, зараз мета ворога полягає у тому, щоб залякати українців. Для цього вони здійснюють психологічні атаки, які необхідно перетерпіти.