ua ru
Пн, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Данілов про загрозу наступу з Білорусі: Україна відстежує всі процеси

Новость на русском →
Київ, Понеділок 10 жовтня 2022 17:22
Данілов про загрозу наступу з Білорусі: Україна відстежує всі процеси Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна відстежує всі процеси, що відбуваються у Білорусі, на тлі загрози повторного вторгнення на нашу територію з півночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю "Українській правді".

"Що стосується Лукашенка (лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка - ред.) та його заяв, ви знаєте, що він заручник ситуації. Ми відстежуємо ті процеси, які є на території Білорусі, розуміємо, що там відбувається", - заявив Данілов, коментуючи погрози настання з Білорусі.

Він наголосив, що прикордонники, тероборона та весь сектор безпеки та оборони, що знаходиться у прикордонних областях, готовий до будь-якого розвитку подій.

"Я можу сказати - охочих боротися з нами справжніх білорусів майже немає. Те, що стосується вищого політичного керівництва - якщо Лукашенко прийме рішення участі безпосередньо з військовими в цій війні, повірте, це буде останнє рішення, яке він має прийняти у своєму житті як людина, яка і так на сьогоднішній день не вважається президентом країни майже для всіх цивілізованих країн", - зазначив Данілов.

За його словами, зараз мета ворога полягає у тому, щоб залякати українців. Для цього вони здійснюють психологічні атаки, які необхідно перетерпіти.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ. Про це домовилися Лукашенко та президент РФ Володимир Путін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко РНБО Білорусь Олексій Данілов Війна Росії проти України
NEWS
Відключення світла, руйнування та жертви: яка ситуація в Україні після обстрілу
Відключення світла, руйнування та жертви: яка ситуація в Україні після обстрілу
DAILY
Азійський козир. Чи можуть Китай та Індія натиснути на РФ і чому вони зволікають
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Азійський козир. Чи можуть Китай та Індія натиснути на РФ і чому вони зволікають