Данілов про загрозу наступу з Білорусі: Україна відстежує всі процеси
Україна відстежує всі процеси, що відбуваються у Білорусі, на тлі загрози повторного вторгнення на нашу територію з півночі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю "Українській правді".
"Що стосується Лукашенка (лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка - ред.) та його заяв, ви знаєте, що він заручник ситуації. Ми відстежуємо ті процеси, які є на території Білорусі, розуміємо, що там відбувається", - заявив Данілов, коментуючи погрози настання з Білорусі.
Він наголосив, що прикордонники, тероборона та весь сектор безпеки та оборони, що знаходиться у прикордонних областях, готовий до будь-якого розвитку подій.
"Я можу сказати - охочих боротися з нами справжніх білорусів майже немає. Те, що стосується вищого політичного керівництва - якщо Лукашенко прийме рішення участі безпосередньо з військовими в цій війні, повірте, це буде останнє рішення, яке він має прийняти у своєму житті як людина, яка і так на сьогоднішній день не вважається президентом країни майже для всіх цивілізованих країн", - зазначив Данілов.
За його словами, зараз мета ворога полягає у тому, щоб залякати українців. Для цього вони здійснюють психологічні атаки, які необхідно перетерпіти.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ. Про це домовилися Лукашенко та президент РФ Володимир Путін.
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