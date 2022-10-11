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В Беларуси началась проверка вооруженных сил

Фото: в Беларуси началась проверка вооруженных сил (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Во вторник, 11 сентября, Совет безопасности Беларуси начала проверку вооруженных сил страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси.

"С 11 октября Госсекретариат Совета безопасности Республики Беларусь в соответствии с поручением президента проводит проверку Вооруженных сил Беларуси. Она носит комплексный характер и охватывает наиболее важные вопросы проверки готовности к выполнению задач по предназначению", - говорится в сообщении.

Там отмечают, что в ходе проверки воинские части и подразделения отработают вопросы приведения в боевую готовность, совершение марша, развертывание в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач.

Напомним, ранее стало известно, что Россия и Беларусь готовят совместное развертывание войск. Об этом договорились Лукашенко и президент РФ Владимир Путин.

Позже в секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина отслеживает все процессы, которые происходят в Беларуси, на фоне угрозы повторного вторжения на нашу территорию с севера.

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