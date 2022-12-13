До Білорусі прилетіли російські винищувачі МіГ-31, - моніторингова група

Сьогодні, 13 грудня, Росія перекинула до Білорусі свої винищувачі МіГ-31К. Вони можуть бути носіями гіперзвукових ракет "Кинжал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Беларускі Гаюн ".

"Всі МіГ-31К прямують на військовий аеродром у Мачулищах", - сказано у повідомленні групи "Гаюн".

Моніторингова група зазначає, що сьогодні о 15:06, 15:11 та о 15:20 до повітряного простору Білорусі увійшли три винищувачі МіГ-31К.

Нагадаємо, 13 грудня вдень в Україні оголосили повітряну тривогу в усіх регіонах країни.

Також ми писали, що ще 1 грудня Росія вивела свої МіГ-31К з Білорусі. Вони базувалися там півтора місяці.

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