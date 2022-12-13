Вся Україна - червона. Повітряна тривога охопила країну: що відомо (почались відбої)
В Україні сьогодні, 13 грудня оголошена повітряна тривога. Небезпека з повітря є у всіх регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Карта повітряних тривог станом на 15:55.
Оновлено. 15:52. Почалися відбої по областях. Зокрема, небезпеку знято і в Києві.
Оновлено. 15:26. У Білорусь прилетіли вже три МіГ-31К
Час входу до повітряного простору РБ цих літаків:
- 15:06 - реєстр. номер RF-95194;
- 15:11 - реєстр. номер RF-92445;
- 15:20 - реєстр. номер RF-92215.
Спостерігачі повідомляють, що всі МіГ-31К прямують на військовий аеродром у Мачулищах.
"Саме ці винищувачі можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинжал" і здатні запускати їх на відстані 2000 км", - зазначає моніторингова спільнота "Гаюн".
Оновлено 15:16. У Білорусь прилетіли два російські МіГ-31К
За даними моніторингової групи "Беларускі гаюн" о 15:11 до повітряного простору Білорусі увійшов другий МіГ-31К ВКС РФ з рег. номером RF-92445.
Опубліковано фото цього літака від 2015 року ще до модернізації в модифікацію К.
Перший винищувач увійшов до повітряного простору РБ о 15:06.
Фото: російський МіГ-31 ще до модернізації в модифікацію в МіГ-31К (t.me/Hajun_BY)
Оновлено 15:08. Низка Telegram-каналів поширює інформацію про нібито "зліт МіГ-31К з території Білорусі"
Моніторингова група "Беларускі гаюн" спростувала ці заяви.
"За нашими даними, попри ранкове повідомлення військово-пропагандистських каналів, МіГ-31К ще не прилетіли до Білорусі і поки що не ясно прилетять взагалі", - повідомили спостерігачі.
Зазначимо, що повітряна тривога наразі по всій території країни, включно з окупованим Кримом.
Примітно, що так звані російські "воєнкори" писали про те, що в Білорусь сьогодні, ймовірно, прилетять винищувачі МіГ-31К із гіперзвуковими ракетами "Кинжал".
Кількість їх не називалася. Втім, зазначимо, що моніторингова група "Беларускі Гаюн" (яка стежить за військовою активністю в РБ) поки не підтверджує такої інформації.
"Про приліт літаків можна буде конкретно говорити за 15-20 хвилин до їхньої посадки на одному з аеродромів у РБ", - пояснили спостерігачі.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше попередив, відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може ударити в будь-який час.
Додамо, сьогодні вранці у Повітряних силах також попередили, РФ може завдати нового масованого ракетного удару коли завгодно.
Ймовірно, окупанти знову битимуть по об'єктах енергетики, адже їх мета зламати український народ, а не наше військо.
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