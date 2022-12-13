Вся Україна - червона. Повітряна тривога охопила країну: що відомо (почались відбої)

В Україні сьогодні, 13 грудня оголошена повітряна тривога. Небезпека з повітря є у всіх регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Карта повітряних тривог станом на 15:55.

Оновлено. 15:52. Почалися відбої по областях. Зокрема, небезпеку знято і в Києві.

Оновлено. 15:26. У Білорусь прилетіли вже три МіГ-31К

Час входу до повітряного простору РБ цих літаків:

15:06 - реєстр. номер RF-95194;

15:11 - реєстр. номер RF-92445;

15:20 - реєстр. номер RF-92215.

Спостерігачі повідомляють, що всі МіГ-31К прямують на військовий аеродром у Мачулищах.

"Саме ці винищувачі можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинжал" і здатні запускати їх на відстані 2000 км", - зазначає моніторингова спільнота "Гаюн".

Оновлено 15:16. У Білорусь прилетіли два російські МіГ-31К

За даними моніторингової групи "Беларускі гаюн" о 15:11 до повітряного простору Білорусі увійшов другий МіГ-31К ВКС РФ з рег. номером RF-92445.

Опубліковано фото цього літака від 2015 року ще до модернізації в модифікацію К.

Перший винищувач увійшов до повітряного простору РБ о 15:06.

Фото: російський МіГ-31 ще до модернізації в модифікацію в МіГ-31К (t.me/Hajun_BY)

Оновлено 15:08. Низка Telegram-каналів поширює інформацію про нібито "зліт МіГ-31К з території Білорусі"

Моніторингова група "Беларускі гаюн" спростувала ці заяви.

"За нашими даними, попри ранкове повідомлення військово-пропагандистських каналів, МіГ-31К ще не прилетіли до Білорусі і поки що не ясно прилетять взагалі", - повідомили спостерігачі.

Зазначимо, що повітряна тривога наразі по всій території країни, включно з окупованим Кримом.

Примітно, що так звані російські "воєнкори" писали про те, що в Білорусь сьогодні, ймовірно, прилетять винищувачі МіГ-31К із гіперзвуковими ракетами "Кинжал".

Кількість їх не називалася. Втім, зазначимо, що моніторингова група "Беларускі Гаюн" (яка стежить за військовою активністю в РБ) поки не підтверджує такої інформації.

"Про приліт літаків можна буде конкретно говорити за 15-20 хвилин до їхньої посадки на одному з аеродромів у РБ", - пояснили спостерігачі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше попередив, відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може ударити в будь-який час.

Додамо, сьогодні вранці у Повітряних силах також попередили, РФ може завдати нового масованого ракетного удару коли завгодно.

Ймовірно, окупанти знову битимуть по об'єктах енергетики, адже їх мета зламати український народ, а не наше військо.