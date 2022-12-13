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В Беларусь прилетели российские истребители МиГ-31, - мониторинговая группа

Иллюстративное фото: в Беларусь прилетели российские истребители МиГ-31 (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 13 декабря, Россия перебросила в Беларусь свои истребители МиГ-31К. Они могут быть носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Мониторинговая группа отмечает, что сегодня в 15:06, 15:11 и в 15:20 в воздушное пространство Беларуси вошли три истребителя МиГ-31К.

"Все МиГ-31К направляются на военный аэродром в Мачулищах", - сказано в сообщении группы "Гаюн".

Напомним, 13 декабря днем в Украине объявили воздушную тревогу во всех регионах страны.

Также мы писали, что еще 1 декабря Россия вывела свои МиГ-31К из Беларуси. Они базировались там полтора месяца.

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