В Беларусь прилетели российские истребители МиГ-31, - мониторинговая группа

Сегодня, 13 декабря, Россия перебросила в Беларусь свои истребители МиГ-31К. Они могут быть носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Беларускі Гаюн ".

Мониторинговая группа отмечает, что сегодня в 15:06, 15:11 и в 15:20 в воздушное пространство Беларуси вошли три истребителя МиГ-31К.

"Все МиГ-31К направляются на военный аэродром в Мачулищах", - сказано в сообщении группы "Гаюн".