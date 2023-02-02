Фото: в Беларуси сообщили об окончании совместных учений с РФ (GettyImagеs)

Министерство обороны Беларуси объявило о завершении совместного лётно-тактического учения с российскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Белоруссии.