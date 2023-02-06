З Білорусі полетів ще один російський бомбардувальник, - "Гаюн"

"За попередньою інформацією, з аеродрому "Барановичі" до РФ убув бомбардувальник Су-34 ВКС РФ", - повідомляють білоруські моніторники.

"Гаюн" зазначає, що перекидання російського бомбардувальника може означати "формальний початок виведення авації ВКС РФ", яка була задіяна у льотних навчаннях у Білорусі.

Також там зауважили, що окупанти перекинули 12 гелікоптерів з ародрому "Лунинець" на аеродром "Мачулищі".

"Перебазування гелікоптерів ВКС РФ на аеродром "Мачулищі" може, у тому числі свідчити про підготовку до їх виведення з території РБ", - вважають у моніторинговій групі.

При цьому там не виключають, що частина авіації ВКС РФ може бути залишена в Білорусі для "посилення авіаційної складової регіонального угруповання військ РБ та РФ".