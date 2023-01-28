Окупанти передислокували винищувач-бомбардувальник з Білорусі до РФ, - "Гаюн"

Фото: окупанти передислокували винищувач-бомбардувальник з Білорусі до РФ (Getty Images)

У п'ятницю, 27 січня, російські окупанти передислокували свій винищувач-бомбардувальник Су-34 назад до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингової групи "Беларускі Гаюн".