Окупанти передислокували винищувач-бомбардувальник з Білорусі до РФ, - "Гаюн"
У п'ятницю, 27 січня, російські окупанти передислокували свій винищувач-бомбардувальник Су-34 назад до РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингової групи "Беларускі Гаюн".
"(27 січня - ред.) З аеродрому "Барановичі" злетів Су-34 ВКС РФ і вирушив до РФ, залишивши територію Білорусі", - йдеться у повідомленні моніторингової групи.
Там також зазначають, що загалом ситуація на території Білорусі не змінилася. Минулої доби активність була досить низькою за винятком пари колон з технікою і польотів авіації.
Нагадаємо, днями стало відомо, щоБілорусь продовжила спільні навчання Збройних сил із Росією. Вони продовжаться щонайменше до 6 лютого.
Також наголошувалося, що минулого тижнядо Білорусі зафіксували прибуття двох російських винищувачів. Су-24 приземлилися на аеродромі "Барановичі".
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