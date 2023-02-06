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Из Беларуси улетел еще один российский бомбардировщик, - "Гаюн"

Фото: из Беларуси улетел еще один российский бомбардировщик (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В течение прошедших выходных из Беларуси улетел еще один российский бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

"По предварительной информации, с аэродрома "Барановичи" в РФ убыл бомбардировщик Су-34 ВКС РФ", - сообщают беларусские мониторщики.

"Гаюн" отмечает, что переброска российского бомбардировщика может означать "формальное начало вывода авации ВКС РФ", которая была задействована в летных учения в Беларуси.

Также там заметили, что оккупанты перебросили 12 вертолетов с ародрома "Лунинец" на аэродром "Мачулищи".

"Перебазирование вертолетов ВКС РФ на аэродром "Мачулищи" может, в том числе свидетельствовать о подготовке к их выводу с территории РБ", - считают в мониторинговой группе.

При этом там не исключают, что часть авиации ВКС РФ может быть оставлена в Беларуси для "усиления авиационной составляющей региональной группировки войск РБ и РФ".

Напомним, 27 января сообщалось, что российские оккупанты передислоцировали свой истребитель-бомбардировщик Су-34 обратно в РФ.

Также мы писали, что в Беларуси анонсировали продолжение боевого слаживания с Россией после учений.

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