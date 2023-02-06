Из Беларуси улетел еще один российский бомбардировщик, - "Гаюн"

В течение прошедших выходных из Беларуси улетел еще один российский бомбардировщик Су-34.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".
"По предварительной информации, с аэродрома "Барановичи" в РФ убыл бомбардировщик Су-34 ВКС РФ", - сообщают беларусские мониторщики.
"Гаюн" отмечает, что переброска российского бомбардировщика может означать "формальное начало вывода авации ВКС РФ", которая была задействована в летных учения в Беларуси.
Также там заметили, что оккупанты перебросили 12 вертолетов с ародрома "Лунинец" на аэродром "Мачулищи".
"Перебазирование вертолетов ВКС РФ на аэродром "Мачулищи" может, в том числе свидетельствовать о подготовке к их выводу с территории РБ", - считают в мониторинговой группе.
При этом там не исключают, что часть авиации ВКС РФ может быть оставлена в Беларуси для "усиления авиационной составляющей региональной группировки войск РБ и РФ".
Напомним, 27 января сообщалось, что российские оккупанты передислоцировали свой истребитель-бомбардировщик Су-34 обратно в РФ.
Также мы писали, что в Беларуси анонсировали продолжение боевого слаживания с Россией после учений.
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