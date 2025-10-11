У Білорусі підняли війська по тривозі: Лукашенко наказав перевірити армію

За дорученням Лукашенка, військові проводять комплекс заходів із приведення підрозділів до найвищого ступеня бойової готовності.

Частина підрозділів здійснить висування у визначені райони та виконає завдання, передбачені розпорядженням. Перевірку координує Державний секретаріат Ради безпеки Республіки Білорусь.

Навчання "Захід-2025"

Спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025", активна фаза яких тривала з 12 до 16 вересня, проходять переважно на території Білорусі, хоча частину маневрів відпрацьовують і в Росії.

Зокрема, нещодавно стало відомо, що Росія розширила географію навчань, залучивши до них Калінінградську область, яка межує з Польщею, Литвою та Балтією.

Спершу офіційно заявлялося, що мета навчань - перевірка боєздатності та координації дій збройних сил обох країн у сфері "захисту безпеки" та "відбиття агресії". Згодом Москва і Мінськ уточнили, що проводять маневри у відповідь на "мілітаризацію" Польщі та країн Балтії.

Ба більше білоруський диктатор Олександр Лукашенко, ймовірно, уперше показав, який вигляд має російська балістична ракета середньої дальності "Орєшнік".