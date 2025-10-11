В Беларуси подняли войска по тревоге: Лукашенко приказал проверить армию

По поручению Лукашенко, военные проводят комплекс мероприятий по приведению подразделений в высшую степень боевой готовности.

Часть подразделений осуществит выдвижение в определенные районы и выполнит задачи, предусмотренные распоряжением. Проверку координирует Государственный секретариат Совета безопасности Республики Беларусь.

Учения "Запад-2025"

Совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025", активная фаза которых длилась с 12 по 16 сентября, проходят преимущественно на территории Беларуси, хотя часть маневров отрабатывают и в России.

В частности, недавно стало известно, что Россия расширила географию учений, привлекая к ним Калининградскую область, которая граничит с Польшей, Литвой и Балтией.

Сначала официально заявлялось, что цель учений - проверка боеспособности и координации действий вооруженных сил обеих стран в сфере "защиты безопасности" и "отражения агрессии". Впоследствии Москва и Минск уточнили, что проводят маневры в ответ на "милитаризацию" Польши и стран Балтии.

Более того, белорусский диктатор Александр Лукашенко, вероятно, впервые показал, как выглядит российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник".