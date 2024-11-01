У Білорусі підняли винищувач через російські "Шахеди", - моніторингові групи

За даними цієї моніторингової групи, білоруський військовий літак піднявся у небо з "Барановичів" близько 01:40 за місцевим часом (00.40 за Києвом).

Зазначається, що винищувач ВПС РБ триває курс на південний схід країни.

Перед тим український ресурс "Радар" інформував, що група російських дронів-камікадзе, які окупанти запустили по Україні під час чергової повітряної атаки, зайшли у повітряний простір Білорусі.

Моніторингова група пише, що кілька російських Шахедів" залетіли у Білорусь в районі Любеча (Чернігівська область), та взяли північно-західний курс і стали прямувати на білоруські Хойники, а далі на Мозир (Гомельська область, РБ), а не у напрямку України.

У Білорусі з аеродрому "Барановичі" був піднятий винищувач, який летить у напрямку Хойники-Мозир, де фіксували "Шахеди" (фото: google.com/maps)

Тут також варто додати, що у командуванні Повітряних сил ЗСУ о 00.13 інформували про фіксацію російських ударних безпілотників в північній частині Чернігівської та Київської областей, й вони тримали курс на захід.

Російські "Шахеди" залітають у Білорусь

Нагадаємо, російські ударні безпілотники типу "Шахед" вже неодноразово залітали на територію Білорусі.

Так, перед тим у Білорусь залетіли щонайменше два "Шахеди" у ніч проти 27 жовтня. Один російський дрон полетів углиб країни, та зник. Це ж підтверджують і Повітряні Сили ЗСУ.

А да день до цього, за даними "Беларускі Гаюн", до десятка російських "Шахедів" залетіли на територію Білорусі.

Також повідомлялося, що 5 жовтня у Білорусі було чути вибухи - в Гомельському районі збивали "Шахеди".

4 жовтня стало відомо, що у білоруському селищі Калінковичі вибухнув "Шахед". Через це населений пункт залишився без світла.

А 3 жовтня з'явилася інформація, що "Шахеди" залетіли у Білорусь під час перебування в небі вертольота з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

До слова, 7 жовтня Лукашенко дозволив збивати "Шахеди", які залітають на територію Білорусі.

Додамо, нещодавно керівник Центру протидій дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко зауважив, що росіяни намагаються здійснити провокацію - саме тому їх "Шахеди" залітають на територію Білорусі.