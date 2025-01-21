У Білорусі на під'їзді до Мозирського НПЗ з'явилися дивні укріплення, - "Гаюн"

За даними "Гаюна", ця траса веде від Мозиря до Мозирського НПЗ, а бійниці нових точок оборони спрямовані саме в бік Мозиря.

Крім цього, біля нових споруд були помічені військові, позначені червоним скотчем. Це позначення раніше вже використовувалося для ідентифікації білоруських військових в українському прикордонні.

Ймовірно, білоруські військові перебувають там з метою участі в навчаннях. Не виключено, що в рамках цих навчань вони відпрацьовуватимуть і відбиття нападу на МНПЗ.

Ситуація на кордоні з Білоруссю

Раніше стало відомо про те, що Білорусь нарощує військову присутність у прикордонні з Україною. Однак, за даними ЦПД, загрози вторгнення регулярних військ Білорусі зі своєї території в Україну немає. ЗСУ контролюють ситуацію на кордоні.