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В Беларуси на подъезде к Мозырскому НПЗ появились странные укрепления, - "Гаюн"

Иллюстративное фото: в Беларуси на подъезде к Мозырскому НПЗ появились странные укрепления (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Беларуси, вдоль трассы между Мозырем и Мозырским НПЗ в районе села Пеньки появились десятки огневых точек. Там были замечены окопы с бойницами и шлагбаум из бревен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

По данным "Гаюна", эта трасса ведет от Мозыря к Мозырскому НПЗ, а бойницы новых точек обороны направлены именно в сторону Мозыря.

Кроме этого, возле новых сооружений были замечены военные, помеченные красным скотчем. Это обозначение ранее уже использовалось для идентификации белорусских военных в украинском пограничье.

Вероятно, белорусские военные находятся там с целью участия в учениях. Не исключено, что в рамках этих учений они будут отрабатывать и отражение нападения на МНПЗ.

Ситуация на границе с Беларусью

Ранее стало известно о том, что Беларусь наращивает военное присутствие в приграничье с Украиной. Однако, по данным ЦПД, угрозы вторжения регулярных войск Беларуси со своей территории в Украину нет. ВСУ контролируют ситуацию на границе.

Также мы сообщали, что Беларусь проведет военные сборы недалеко от границы с Украиной. Они продлятся до 31 января.

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