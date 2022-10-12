В Беларуси перешли к угрозам из-за идеи Украины о миссии на границе

В Беларуси заявили, что направление на украинско-белорусской границу наблюдателей из западных стран будет означать участие этих государств в войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " БЕЛТА ".

"Если будут направлены соответствующие представители западных стран на границу Беларуси и Украины, то это означает фактически вовлечение этих третьих стран в украинский конфликт", - сказал министр иностранных дел Беларусь Владимир Макей.

При этом он сказал, что Беларусь не хочет участвовать в войне.

Макею также задали вопрос, будет ли размещение наблюдателей представлять угрозу национальной безопасности Беларуси.

Он сказал, что это будет зависить от намерений, с которыми придут наблюдатели или каким оружием они будут вооружены.

"Естественно, будут вырабатываться адекватные меры реагирования. В том числе и военного толка", - добавил он.