У Білорусі обладнання для ударів РФ по Україні стоїть на житлових будинках, - Зеленський

Росіяни використовують для ударів по Україні обладнання, яке розміщене на житлових будинках у Білорусі. Воно допомагає наводити "Шахеди" на цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram .

За словами голови української держави, він провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Воно було сфокусоване на протидії російським ударам "Шахедів", українській "Лінії дронів" і дипстрайках.

Білорусь допомагає РФ атакувати Україну

Президент звернув увагу, що росіяни намагаються обходити захисні позиції перехоплювачів через територію Білорусі. І це ризиковано для Білорусі. За його словами, Україна бачить кроки з "Орєшніком" і тепер з допомогою "Шахедам". Таким чином, Білорусь здає свій суверенітет на користь російських агресивних маніпуляцій.

"За даними нашої розвідки, обладнання, що використовується в ударах проти України, у населених пунктах Білорусі поруч із кордоном розташовується в тому числі на житлових будинках", - зазначив Зеленський.

Зокрема, антени та інше обладнання, яке допомагає наводити "Шахеди" на цілі в західних регіонах України, встановлюють на дахах звичайних п'ятиповерхівок.

"Це абсолютна зневага до людських життів, і важливо, щоб у Мінську перестали з цим гратися. Поінформуємо партнерів і будемо готувати спільні відповіді", - сказав президент.

Дрони-перехоплювачі

Другою темою обговорень стало питання фінансування перехоплювачів і структури поставок військовим. Як розповів Зеленський, деякі підрозділи критикують розподіл дронів.

Президент зазначив, що доручив першому віцепрем'єру Михайлу Федорову разом із міністром оборони Денисом Шмигалем і командуванням Сил безпілотних систем модернізувати систему розподілу дронів так, щоб забезпечити необхідною кількістю безпілотників більше підрозділів.

Нова стратегія захисту неба

Також Зеленський доручив на наступну Ставку Генеральному штабу та Міноборони опрацювати зміни в стратегії захисту неба і представити, що потрібно зробити, щоб дати більше можливостей українським підрозділам як у захисті інфраструктури, так і в захисті фронтових позицій.