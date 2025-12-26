ua en ru
Пт, 26 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Беларуси оборудование для ударов РФ по Украине стоит на жилых домах, - Зеленский

Киев, Пятница 26 декабря 2025 19:39
UA EN RU
В Беларуси оборудование для ударов РФ по Украине стоит на жилых домах, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне используют для ударов по Украине оборудование, которое размещено на жилых домах в Беларуси. Оно помогает наводить "Шахеды" на цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По словам главы украинского государства, он провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Она была сфокусирована на противодействии российским ударам "Шахедов", украинской "Линии дронов" и дипстрайках.

Беларусь помогает РФ атаковать Украину

Президент обратил внимание, что россияне пытаются обходить защитные позиции перехватчиков через территорию Беларуси. И это рискованно для Беларуси. По его словам, Украина видит шаги с "Орешником" и теперь с помощью "Шахедам". Таким образом, Беларусь сдает свой суверенитет в пользу российских агрессивных манипуляций.

"По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается, в том числе, на жилых домах", - отметил Зеленский.

В частности, антенны и другое оборудование, которое помогает наводить "Шахеды" на цели в западных регионах Украины, устанавливают на крышах обычных пятиэтажек.

"Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить общие ответы", - сказал президент.

Дроны-перехватчики

Второй темой обсуждений стал вопрос финансирования перехватчиков и структуры поставок военным. Как рассказал Зеленский, некоторые подразделения критикуют распределение дронов.

Президент отметил, что поручил первому вице-премьеру Михаилу Федорову вместе с министром обороны Денисом Шмыгалем и командованием Сил беспилотных систем модернизировать систему распределения дронов так, чтобы обеспечить необходимым количеством беспилотников больше подразделений.

Новая стратегия защиты неба

Также Зеленский поручил на следующую Ставку Генеральному штабу и Минобороны проработать изменения в стратегии защиты неба и представить, что нужно сделать, чтобы дать больше возможностей украинским подразделением как в защите инфраструктуры, так и в защите фронтовых позиций.

Напомним, ранее Зеленский заявлял о том, что Россия для атак на Ковель Волынской области использует территорию Беларуси. В частности, речь о технической составляющей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Беларусь Война в Украине Атака дронов
Новости
Зеленский выдвинул условие для референдума по мирному плану Трампа
Зеленский выдвинул условие для референдума по мирному плану Трампа
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну