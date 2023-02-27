У Білорусі хочуть запустити серійне виробництво модернізованих дронів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Белта ".

За словами голови Держкомвоєнпром Білорусі Дмитра Пантуса, у жовтні 2022 року компанія представила лінійку дронів, які нібито були розроблені та виготовляються в РБ.

"На сьогоднішній момент наша робота сконцентрована на організації серійного виробництва цих типів безпілотників. І, звичайно, окремі моделі зазнають певних змін і модернізуються", - заявив він на нараді у білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Він зазначив, що в країні планується проводити лише деякі БПЛА, оскільки робота з окремих типів "економічно недоцільна".