UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Білорусі хочуть запустити серійне виробництво модернізованих дронів

Фото: голова правлячого режиму Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Білорусі нібито зайнялися організацією серійного виробництва безпілотників для військових потреб Деякі хочуть модернізувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

За словами голови Держкомвоєнпром Білорусі Дмитра Пантуса, у жовтні 2022 року компанія представила лінійку дронів, які нібито були розроблені та виготовляються в РБ.

"На сьогоднішній момент наша робота сконцентрована на організації серійного виробництва цих типів безпілотників. І, звичайно, окремі моделі зазнають певних змін і модернізуються", - заявив він на нараді у білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Він зазначив, що в країні планується проводити лише деякі БПЛА, оскільки робота з окремих типів "економічно недоцільна".

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі планувалося розпочати спеціальні навчання для громадян. Їм пояснюватимуть, як чинити у разі повітряної тривоги.

Також повідомлялося, що в Білорусі заявили про перехід до "адекватного реагування" та "максимально стриманої реакції" на нібито провокації на кордоні з Україною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьВПКдрони