У Білорусі завтра почнуть вчити громадян, що робити під час повітряної тривоги

У Білорусі з понеділка, 26 лютого, почнуться специальні навчання для громадян. Їм будуть пояснювати, як діяти у випадку повітряної тривоги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на МНС Білорусі.

За даними відомства, з 27 лютого по 24 березня у Білорусі пройде спеціальна акція. Вона складатиметься з двох етапів.

Так, в період з 27 лютого до 10 березня буде проведено навчальні заходи з дітьми, батьками та педагогами. А з 14 до 18 березня будуть навчати мешканців гуртожитків, трудові колективи, а також відвідувачів місць масового перебування людей.

Окрім цього білорусам по телебаченню та радіо будуть показувати спеціальні відеоролики, які спрямовані краще пояснити, як діяти під час повітряної тривоги.