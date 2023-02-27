В Беларуси хотят запустить серийное производство модернизированных дронов

В Беларуси якобы занялись организацией серийного производства беспилотников для военных нужд. Некоторые из них хотят модернизировать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".
По словам главы Госкомвоенпром Беларуси Дмитрия Пантуса, в октябре 2022 года компания представила линейку дронов, которые якобы были разработаны и производятся в РБ.
"На сегодняшний момент наша работа сконцентрирована на организации серийного производства данных типов беспилотников. И, конечно, отдельные модели претерпевают определенные изменения и модернизируются", - заявил он на совещании у белорусского диктатора Александра Лукашенко.
Он отметил, что в стране планируется производить только некоторые БПЛА, поскольку работа по отдельным типам "экономически нецелесообразна".
Напомним, сегодня в Беларуси планировалось начать специальные учения для граждан. Им будут объяснять, как поступать в случае воздушной тревоги.
Также сообщалось, что в Беларуси заявили о переходе к "адекватному реагированию" и "максимально сдержанной реакции" на якобы провокации на границе с Украиной.
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