В Беларуси хотят запустить серийное производство модернизированных дронов

В Беларуси якобы занялись организацией серийного производства беспилотников для военных нужд. Некоторые из них хотят модернизировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Белта ".

По словам главы Госкомвоенпром Беларуси Дмитрия Пантуса, в октябре 2022 года компания представила линейку дронов, которые якобы были разработаны и производятся в РБ.

"На сегодняшний момент наша работа сконцентрирована на организации серийного производства данных типов беспилотников. И, конечно, отдельные модели претерпевают определенные изменения и модернизируются", - заявил он на совещании у белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Он отметил, что в стране планируется производить только некоторые БПЛА, поскольку работа по отдельным типам "экономически нецелесообразна".