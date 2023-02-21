Білорусь заявила про перехід до "адекватного реагування" на "провокації" з боку України

В Білорусі заявили про перехід до "адекватного реагування" й "максимально стриману реакцію" на нібито провокації на кордоні з Україною.

За словами помічника міністра оборони з питань міжнародного військового співробітництва полковник Валерія Ревенко, наразі на кордоні Білорусі та України залишається високий ризик виникнення збройних провокацій, які здатні "перерости в прикордонні інциденти".

"При цьому якщо раніше провокації нами лише фіксувалися, то тепер ми перейшли до заходів адекватного реагування на них. Підкреслю, що ця реакція максимально стримана. Ми розуміємо, що від нашої витримки залежить, чи залишиться збройний конфлікт в Україні в поточних рамках або стане більш масштабним", - додав Ревенко.