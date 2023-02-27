У Білорусі хочуть запустити серійне виробництво модернізованих дронів
У Білорусі нібито зайнялися організацією серійного виробництва безпілотників для військових потреб Деякі хочуть модернізувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".
За словами голови Держкомвоєнпром Білорусі Дмитра Пантуса, у жовтні 2022 року компанія представила лінійку дронів, які нібито були розроблені та виготовляються в РБ.
"На сьогоднішній момент наша робота сконцентрована на організації серійного виробництва цих типів безпілотників. І, звичайно, окремі моделі зазнають певних змін і модернізуються", - заявив він на нараді у білоруського диктатора Олександра Лукашенка.
Він зазначив, що в країні планується проводити лише деякі БПЛА, оскільки робота з окремих типів "економічно недоцільна".
Нагадаємо, сьогодні в Білорусі планувалося розпочати спеціальні навчання для громадян. Їм пояснюватимуть, як чинити у разі повітряної тривоги.
Також повідомлялося, що в Білорусі заявили про перехід до "адекватного реагування" та "максимально стриманої реакції" на нібито провокації на кордоні з Україною.
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