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У Білорусі хочуть запустити серійне виробництво модернізованих дронів

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Понеділок 27 лютого 2023 12:55
У Білорусі хочуть запустити серійне виробництво модернізованих дронів Фото: голова правлячого режиму Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Білорусі нібито зайнялися організацією серійного виробництва безпілотників для військових потреб Деякі хочуть модернізувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

За словами голови Держкомвоєнпром Білорусі Дмитра Пантуса, у жовтні 2022 року компанія представила лінійку дронів, які нібито були розроблені та виготовляються в РБ.

"На сьогоднішній момент наша робота сконцентрована на організації серійного виробництва цих типів безпілотників. І, звичайно, окремі моделі зазнають певних змін і модернізуються", - заявив він на нараді у білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Він зазначив, що в країні планується проводити лише деякі БПЛА, оскільки робота з окремих типів "економічно недоцільна".

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі планувалося розпочати спеціальні навчання для громадян. Їм пояснюватимуть, як чинити у разі повітряної тривоги.

Також повідомлялося, що в Білорусі заявили про перехід до "адекватного реагування" та "максимально стриманої реакції" на нібито провокації на кордоні з Україною.

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