ua ru
Пн, 27 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Беларуси хотят запустить серийное производство модернизированных дронов

Новина українською →
Понедельник 27 февраля 2023 12:55
В Беларуси хотят запустить серийное производство модернизированных дронов Фото: глава правящего режима Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Беларуси якобы занялись организацией серийного производства беспилотников для военных нужд. Некоторые из них хотят модернизировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

По словам главы Госкомвоенпром Беларуси Дмитрия Пантуса, в октябре 2022 года компания представила линейку дронов, которые якобы были разработаны и производятся в РБ.

"На сегодняшний момент наша работа сконцентрирована на организации серийного производства данных типов беспилотников. И, конечно, отдельные модели претерпевают определенные изменения и модернизируются", - заявил он на совещании у белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Он отметил, что в стране планируется производить только некоторые БПЛА, поскольку работа по отдельным типам "экономически нецелесообразна".

Напомним, сегодня в Беларуси планировалось начать специальные учения для граждан. Им будут объяснять, как поступать в случае воздушной тревоги.

Также сообщалось, что в Беларуси заявили о переходе к "адекватному реагированию" и "максимально сдержанной реакции" на якобы провокации на границе с Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь ВПК дрони
NEWS
Войска РФ ночью атаковали Украину 14 "Шахедами", большинство сбили, - Генштаб
Войска РФ ночью атаковали Украину 14 "Шахедами", большинство сбили, - Генштаб
DAILY
Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий"