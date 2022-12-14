У Білорусі фіксують прибуття російських ешелонів: везуть БМП та вантажівки (фото)
У Білорусі біля станції Полонка поблизу Барановичів помітили ешелон із російською технікою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"У Білорусі біля станції Полонка місцеві помічають прибуття військової техніки. Техніка, що прибула, не має особливих маркувань", - сказано в повідомленні.
Фото: ешелон з російською технікою в Білорусі (t.me/AFUStratCom)
Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Білорусі прилетів російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.
Як відомо, 13 грудня у Білорусі оголосили раптову перевірку бойової готовності армії.
При цьому західні аналітики вважають малоймовірним можливе вторгнення білоруської армії до України.
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