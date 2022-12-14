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У Білорусі фіксують прибуття російських ешелонів: везуть БМП та вантажівки (фото)

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Середа 14 грудня 2022 15:22
У Білорусі фіксують прибуття російських ешелонів: везуть БМП та вантажівки (фото) Фото: у Білорусі фіксують прибуття російських ешелонів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Білорусі біля станції Полонка поблизу Барановичів помітили ешелон із російською технікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"У Білорусі біля станції Полонка місцеві помічають прибуття військової техніки. Техніка, що прибула, не має особливих маркувань", - сказано в повідомленні.

Фото: ешелон з російською технікою в Білорусі (t.me/AFUStratCom)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Білорусі прилетів російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Як відомо, 13 грудня у Білорусі оголосили раптову перевірку бойової готовності армії.

При цьому західні аналітики вважають малоймовірним можливе вторгнення білоруської армії до України.

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