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В Беларуси фиксируют прибытие российских эшелонов: везут БМП и грузовики (фото)

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Среда 14 декабря 2022 15:22
В Беларуси фиксируют прибытие российских эшелонов: везут БМП и грузовики (фото) Фото: в Беларуси фиксируют прибытие российских эшелонов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Беларуси возле станции Полонка вблизи Барановичей заметили эшелон с российской техникой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"В Беларуси у станции Полонка местные замечают прибытие военной техники. Прибывшая техника не имеет особых маркировок", - сказано в сообщении.

Фото: эшелон с российской техникой в Беларуси (t.me/AFUStratCom)

Напомним, ранее стало известно, что в Беларусь прилетел российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Как известно, 13 декабря в Беларуси объявили внезапную проверку боевой готовности армии.

При этом западные аналитики считают маловероятным возможное вторжение беларусской армии в Украину.

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