До Білорусі прилетів вже другий російський МіГ, - "Гаюн"

Як зазначає моніторингова група, це вже другий російський винищувач, який прилетів до Білорусі за останні дні.

Наразі інші подробиці не розкриваються.

Слід зазначити, що винищувачі класу МіГ-31К Повітряних сил Російської Федерації відсутні в Білорусі з 6 квітня 2023 року. Тоді Росія разом із Білоруссю проводили імітаційні вильоти цих літаків, що викликало численні повітряні тривоги на території України.

МіГ-31К

МіГ-31К - це російський винищувач, який призначений для виконання завдань повітряної оборони. Його особливістю є можливість запуску крилатих ракет, зокрема, комплексів "Кинджал". Літак розроблений для швидкого перехоплення повітряних цілей і має високу швидкість, що дозволяє йому ефективно реагувати на загрози.

Цей літак може працювати в різних погодних умовах і на великій висоті. Зокрема може діяти у складі авіаційних груп.

Роль Білорусі у війні

Білорусь виступає в ролі союзника Росії з початку великомасштабної агресії проти України. Саме з білоруських територій російські війська здійснили один зі своїх наступів на українські землі. Однак білоруська армія не бере участі у війні безпосередньо, постійно проводячи навчання. Зокрема на початкових етапах конфлікту російські сили також вели артилерійські обстріли по Україні з білоруської території.