RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Беларусь прилетел уже второй российский МиГ, - "Гаюн"

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 10 октября, в Беларусь снова прилетел российский истребитель МиГ-31К. Как и вчерашний самолет, он также приземлился на аэродроме "Мачулищи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Как отмечает мониторинговая группа, это уже второй российский истребитель, который прилетел в Беларусь за последние дни. 

Сейчас другие подробности не раскрываются. 

Следует отметить, что истребители класса МиГ-31К Воздушных сил Российской Федерации отсутствуют в Беларуси с 6 апреля 2023 года. Тогда Россия вместе с Беларусью проводили имитационные вылеты этих самолетов, что вызвало многочисленные воздушные тревоги на территории Украины.

МиГ-31К

МиГ-31К - это российский истребитель, который предназначен для выполнения задач воздушной обороны. Его особенностью является возможность запуска крылатых ракет, в частности, комплексов "Кинжал". Самолет разработан для быстрого перехвата воздушных целей и имеет высокую скорость, что позволяет ему эффективно реагировать на угрозы.

Этот самолет может работать в различных погодных условиях и на большой высоте. В частности может действовать в составе авиационных групп. 

Роль Беларуси в войне

Беларусь выступает в роли союзника России с начала крупномасштабной агрессии против Украины. Именно с белорусских территорий российские войска осуществили свое одно из наступлений на украинские земли. Однако белорусская армия не участвует в войне непосредственно, постоянно проводя учения. В тому числе на начальных этапах конфликта российские силы также вели артиллерийские обстрелы по Украине с белорусской территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьВойна в Украине