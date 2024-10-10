В Беларусь прилетел уже второй российский МиГ, - "Гаюн"

Как отмечает мониторинговая группа, это уже второй российский истребитель, который прилетел в Беларусь за последние дни.

Сейчас другие подробности не раскрываются.

Следует отметить, что истребители класса МиГ-31К Воздушных сил Российской Федерации отсутствуют в Беларуси с 6 апреля 2023 года. Тогда Россия вместе с Беларусью проводили имитационные вылеты этих самолетов, что вызвало многочисленные воздушные тревоги на территории Украины.

МиГ-31К

МиГ-31К - это российский истребитель, который предназначен для выполнения задач воздушной обороны. Его особенностью является возможность запуска крылатых ракет, в частности, комплексов "Кинжал". Самолет разработан для быстрого перехвата воздушных целей и имеет высокую скорость, что позволяет ему эффективно реагировать на угрозы.

Этот самолет может работать в различных погодных условиях и на большой высоте. В частности может действовать в составе авиационных групп.

Роль Беларуси в войне

Беларусь выступает в роли союзника России с начала крупномасштабной агрессии против Украины. Именно с белорусских территорий российские войска осуществили свое одно из наступлений на украинские земли. Однако белорусская армия не участвует в войне непосредственно, постоянно проводя учения. В тому числе на начальных этапах конфликта российские силы также вели артиллерийские обстрелы по Украине с белорусской территории.