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У Білорусь вперше за півтора року прилетів російський МіГ-31К

Середа 09 жовтня 2024 18:19
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У Білорусь вперше за півтора року прилетів російський МіГ-31К Фото: МіГ-31К (wikipedia)
Автор: Наталія Кава

Російський винищувач МіГ-31К, ймовірно, прилетів на один з аеродромів Білорусі. Цей літак є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

За даними моніторингу, винищувач МіГ-31К ПКС РФ приземлився на білоруському аеродромі "Мачулищі", що біля Мінська.

Варто зауважити, що винищувачів типу МіГ-31К ПКС РФ не було в Білорусі останні з 6 квітня 2023 року. При цьому тоді Росія та Білорусь імітували вильоти МіГ-31К. Це своєю чергою призводило до масштабних повітряних тривог в Україні.

МіГ-31К - це модифікація радянського багатоцільового перехоплювача МіГ-31, розроблена для запуску гіперзвукових ракет "Кинджал". МіГ-31К може виконувати завдання перехоплення повітряних цілей та нанесення ударів по наземних об'єктах за допомогою високоточних ракет.

Основним озброєнням МіГ-31К є гіперзвукова ракета "Кинджал", яка має дальність до 2000 км та може досягати швидкості в 10 разів більше швидкості звуку. Літак обладнаний сучасними авіонічними системами, що дозволяють ефективно виявляти та ідентифікувати цілі, а також координувати дії з іншими військовими підрозділами.

Участь Білорусі у війні проти України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ще на початку 2022 року надав територію своєї країни для вторгнення російських військ до України. Однак білоруська армія не бере участі у війні безпосередньо, постійно проводячи навчання.

Нещодавно Лукашенко слідом за Володимиром Путіним почав загрожувати Заходу ядерною зброєю.

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МіГ-31К Білорусь Російська Федерація
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