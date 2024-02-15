У Білорусі біля кордону з Україною ввели режим контртерористичної операції

Білоруські ЗМІ з посиланням на управління КДБ заявили, що у Лельчицькому районі Гомельської області ввели режим контртерористичної операції. Район знаходиться біля кордону з Україною, з ним межує Житомирська та Рівненська області.

"Населення району просять зберігати спокій і підкорятися вимогам співробітників силових структур", - пише Белта.

Додамо, що ні білоруські ЗМІ, ні КДБ не повідомляють про причини введення режиму контртерористичної операції.

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Як Білорусь допомагає Росії у війні

Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України, зокрема, розміщує на своїй території російську техніку та війська. За даними ЗСУ, росіяни зосереджують на північному кордоні з Україною тисячі військових.

Також Білорусь організувала так звані "навчання" з Росією, які тривають з 29 квітня 2022 року. Тому українські військові продовжують посилювати охорону на кордоні.