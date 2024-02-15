В Беларуси возле границы с Украиной ввели режим контртеррористической операции

Белорусские СМИ со ссылкой на управление КГБ заявили, что в Лельчицком районе Гомельской области был введен режим контртеррористической операции. Район находится возле границы с Украиной и ним граничит с Житомирской и Ровенской областями.

"Население района просят сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур", - пишет Белта.

Добавим, что ни белорусские СМИ, ни КГБ не сообщают о причинах введения режима контртеррористической операции.

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Как Беларусь помогает России в войне

Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины, в частности, размещает на своей территории российскую технику и войска. По данным ВСУ, россияне сосредоточивают на северной границе с Украиной тысячи военных.

Также Беларусь организовала так называемые "учения" с Россией, которые продолжаются с 29 апреля 2022 года. Поэтому украинские военные продолжают усиливать охрану на границе.