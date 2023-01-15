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У Білорусі анонсували чергові навчання. Перевірять територіальну оборону

Фото: білоруська територіальна оборона навчатиметься знову (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

У першому кварталі 2023 року білоруські військові знову навчатимуться - свою територіальну оборону муштруватимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруський телеканал СТВ.

територіальна оборона створюється та формується з тих людей, які мають "певний життєвий досвід, віковий ценз".

"Такі навчання проводилися і проводитимуться. До речі, найближчі вже будуть у першому кварталі поточного року", - сказав він.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що робітники закінчують ремонтні роботи у казармах на білоруському військовому аеродромі у Лунинці, де мешкатимуть російські військові.

Нагадаємо, білоруське Міноборони подовжило спільні з армією РФ навчання щонайменше до 16 січня.

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Білорусь