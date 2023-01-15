В Беларуси анонсировали очередные учения. Проверят территориальную оборону

В первом квартале 2023 года белорусские военные снова будут учиться - свою территориальную оборону станут муштровать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусский телеканал СТВ.
территориальная оборона создается и формируется из тех людей, которые имеют "определенный жизненный опыт, возрастной ценз".
"Такие учения проводились и будут проводиться. Кстати, ближайшие уже будут в первом квартале текущего года", - сказал он.
Беларусь активизировала процесс формирования так называемого "народного ополчения". Белорусский диктатор Александр Лукашенко приказал выделить по 50 человек со всех сельсоветов для этого. Все они должны были уметь владеть оружием.