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У Білорусі посилено поспішають збудувати казарми для російських військових: деталі

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Білорусь, Неділя 15 січня 2023 19:25
У Білорусі посилено поспішають збудувати казарми для російських військових: деталі Фото: у Білорусі посилено поспішають збудувати казарми для російських військових (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Робітники закінчують ремонтні роботи у казармах на військовому аеродромі у Лунинці, у Білорусі. Там мешкатимуть російські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белорусский Гаюн".

Відомо, що казарми призначені для російських солдатів, які прибудуть на навчання до Білорусі 16 січня. Проте основний підрядник не справлявся із завданням до ремонту залучили різні фірми.

Примітно, що у всіх, хто працює на будівництві - вилучають телефони. За ними також ведеться озброєнне спостереження.

За даними ЗМІ, для ремонту казарм використовуються найсучасніші матеріали та обладнання. Крім цього, до споруд розчистили дорогу. Для цього було зроблено вирубку лісу.

Нагадаємо, білоруське Міноборони продовжило спільні з армією РФ навчання щонайменше до 16 січня.

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