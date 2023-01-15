В Беларуси анонсировали очередные учения. Проверят территориальную оборону
В первом квартале 2023 года белорусские военные снова будут учиться - свою территориальную оборону станут муштровать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусский телеканал СТВ.
Как заявил первый заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси, генерал-майор Павел Муравейко, территориальная оборона создается и формируется из тех людей, которые имеют "определенный жизненный опыт, возрастной ценз".
"Такие учения проводились и будут проводиться. Кстати, ближайшие уже будут в первом квартале текущего года", - сказал он.
Муравейко объяснил, что эти белорусские подразделения не просто боеспособны, а они универсально готовы защищать свой участок земли.
"Поэтому учения проходят, чтобы повысить навыки, вспомнить способы обращения с оружием, отработать новые приемы и варианты, как это делается в современных войнах, учитывая, что способы ведения боевых действий изменились", - подчеркнул генерал-майор.
На самом деле сформированные артиллерийские подразделения так называемых территориальных войск впервые осуществляли практическую стрельбу в августе прошлого года, когда проходила их проверка.
Напомним, что еще летом прошлого года Беларусь активизировала процесс формирования так называемого "народного ополчения". Белорусский диктатор Александр Лукашенко приказал выделить по 50 человек со всех сельсоветов для этого. Все они должны были уметь владеть оружием.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что рабочие заканчивают ремонтные работы в казармах на белорусском военном аэродроме в Лунинце, где будут проживать российские военные.
Напомним, белорусское Минобороны продлило совместные с армией РФ учения по меньшей мере до 16 января.
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