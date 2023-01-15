В Беларуси анонсировали очередные учения. Проверят территориальную оборону

Как заявил первый заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси, генерал-майор Павел Муравейко, территориальная оборона создается и формируется из тех людей, которые имеют "определенный жизненный опыт, возрастной ценз".

"Такие учения проводились и будут проводиться. Кстати, ближайшие уже будут в первом квартале текущего года", - сказал он.

Муравейко объяснил, что эти белорусские подразделения не просто боеспособны, а они универсально готовы защищать свой участок земли.

"Поэтому учения проходят, чтобы повысить навыки, вспомнить способы обращения с оружием, отработать новые приемы и варианты, как это делается в современных войнах, учитывая, что способы ведения боевых действий изменились", - подчеркнул генерал-майор.

На самом деле сформированные артиллерийские подразделения так называемых территориальных войск впервые осуществляли практическую стрельбу в августе прошлого года, когда проходила их проверка.